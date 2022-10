Assisi, chiede soldi per l’affitto del camper e poi scappa: truffate 52 persone

PERUGIA – E’ accusato di avere truffato 52 persone attraverso un annuncio in rete, ricevendo da queste bonifici per circa 40 mila euro per il noleggio di un autocaravan, per poi far perdere invece le proprie tracce, un quarantaquattrenne di Bastia Umbra finito agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti gli agenti del commissariato di Assisi hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Perugia in base alla quale è accusato di truffa aggravata. A far partire le indagini alcune denunce presentate da diversi utenti della rete che, attirati da un annuncio relativo al noleggio di un autocaravan per le vacanze estive, avevano fatto dei bonifici per centinaia di euro senza però poter usufruire del veicolo.

Lo stratagemma

In particolare, secondo la ricostruzione degli investigatori, alla richiesta di spiegazioni e di restituzione del denaro da parte delle vittime, il quarantaquattrenne si sarebbe prima giustificato parlando di presunti danneggiamenti o incidenti occorsi all’ autocaravan, per poi far perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti condotti dalla polizia, inoltre, è emerso che l’ uomo, con la stessa tecnica, aveva già raggirato altre persone che, questa volta attirate dalla pubblicità relativa ad un evento che si sarebbe svolto a Capodanno e che avrebbe coinvolto gli appassionati di camper, avevano fatto dei pagamenti per poi apprendere successivamente che era stato annullato a causa del Covid. Anche in questo caso, secondo quanto ricostruito nelle indagini, alle richieste di rimborso da parte delle vittime il quarantaquattrenne aveva fatto perdere le proprie tracce.