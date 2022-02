Assisi, camionista fermato sulla statale con la cocaina: patente ritirata

ASSISI – Era in possesso di circa 0,60 grammi di cocaina il conducente di un tir fermato per un controllo dalla polizia ed al quale è stata ritirata la patente di guida. E’ successo nella tarda serata di lunedì, durante un posto di controllo in prossimità dello svincolo di Assisi, lungo la statale 75. Gli agenti della squadra volante del commissariato hanno fermato il mezzo, con a bordo due persone di origini pugliesi. Dagli accertamenti sono emersi a carico del passeggero, di 34 anni, precedenti di polizia per uso di sostanze stupefacenti. A quel punto, il ventisettenne alla guida del tir ha estratto dal portafogli, che teneva in tasca, un involucro in cellophane contenente la cocaina, sostanza della quale ha ammesso di essere assuntore abituale. Il conducente del mezzo è stato segnalato alla prefettura di Perugia come assuntore di sostanza stupefacente. Per il giovane, come detto, è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.