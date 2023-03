Assisi, botte e minacce alla ex che l’ha lasciato: giovane denunciato

ASSISI – Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno denunciato un giovane di 22 anni per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Relazione tossica

La donna, in sede di querela, ha riferito che il rapporto con il 22enne si era incrinato la scorsa estate. Il giovane non aveva però accettato la volontà della ragazza di interrompere la relazione e aveva iniziato ad insultarla e percuoterla. I due erano poi ritornati insieme ma si erano poi definitivamente lasciati nel febbraio scorso.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’ex compagno l’avrebbe insultata, aggredita e percossa anche in presenza di altre persone, seguendola quando usciva con gli amici e davanti al posto di lavoro.

Blocco social

La vittima – secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia – era stata persino costretta a bloccarlo sui social a causa dei messaggi minacciosi e insistenti inviati dal giovane, che aveva continuato a monitorare i suoi movimenti contattando le amicizie in comune. Gli accertamenti degli agenti hanno permesso di appurare che, nell’ultimo episodio avvenuto il 20 febbraio, a seguito dell’insistenza dell’ex compagno, la donna aveva chiesto aiuto al padre e ai due fratelli che si erano presentati fuori dal posto di lavoro del 22enne per chiarire la situazione.

Una rissa

Era stato in quel momento che l’ex compagno aveva a sua volta avvisato il fratello e il padre e, tutti, erano andati sotto l’abitazione della ragazza dove era nata una rissa con i familiari di quest’ultima. In seguito alla vicenda, la vittima si era quindi convinta a chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti del commissariato hanno denunciato il 22enne per i reati di atti persecutori, rissa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sono stati denunciati per i reati di rissa, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni il padre e i due fratelli della giovane, oltre al padre e al fratello dell’ex compagno