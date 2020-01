Assisi, avevano computer e tablet in casa: giovane coppia denunciata per ricettazione

ASSISI – Avevano in casa table, pc e altri dispositivi elettronici ancora imballati e loro non ne hanno saputo giustificare la provenienza. Per questo motivo deve rispondere dell’accusa di ricettazione una coppia residente ad Assisi sottoposta a perquisizione domiciliare dagli uomini del commissariato dopo che un dirigente scolastico di un istituto superiore aveva denunciato alla polizia il furto di un dispositivo portatile.Gli accertamenti successivi hanno portato nel mirino degli investigatori i due, entrambi trentenni, e su disposizione dell’autorità giudiziaria è scattato il blitz nella casa in cui risiedono i due ad Assisi. Nonostante le domande dei poliziotti i due non hanno saputo motivare il possesso dei dispositivi elettronici e degli accessori, che sono stati sequestrati, mentre a loro carico è scattata la denuncia per ricettazione.