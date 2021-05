Assisi, Anthony Hopkins arriva in città tra una folla di curiosi e appassionati

ASSISI – Un premio Oscar in città. E così venerdì 28 maggio Assisi ha visto la visita di un premio Oscar, Anthony Hopkins, che è arrivato in Umbria. L’attore americano è stato vincitore di un Oscar nel 1992 per l’interpretazione di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli Innocenti, ha bissato la statuetta nel 2021 con The Father.

Scatti La sua visita ad Assisi è stata rivelata da alcuni scatti pubblicati su Facebook dalla titolare del bar ristorante San Francesco, Fulvia Angeletti. L’attore ha visitato Assisi e non si è sottratto nemmeno a posare per una foto con lo staff del locale. “Lo abbiamo riconosciuto solo alla fine, ci ha fatto i complimenti per il locale e la cucina. Si tratta di una visita che non ci aspettavamo, gli ho dato il benvenuto e l’ho ringraziato per le sue parole”, ha dichiarato Angoletti. D’altronde un premio Oscar vale un’emozione.