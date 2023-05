Assisi, ancora una tragedia sulla strada: una ragazza perde la vita e due feriti

ASSISI – Una ragazza di 22 anni originaria di Foligno è morta è le altre due amiche sono rimaste ferite. Questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto domenica mattina lungo la statale 75 ‘Centrale umbra’, ad Assisi, in direzione Foligno. La strada, nel tratto interessato, riferisce l’Anas, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono in corso di accertamento. Nella zona è in programma la Marcia della pace, con partenza da Perugia in mattinata e arrivo ad Assisi.