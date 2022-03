Assisi, Alessandro D’Avenia al Lyrick con prof e studenti: ecco lo spettacolo “Torniamo a riveder le stelle”

Riflettere e risanare le ferite

“Mentre stiamo vivendo l’orrore del brutto di una guerra – commentano i promotori – l’obiettivo di questa serata è vivere un momento culturale di grande bellezza che possa far stupire e riflettere contemporaneamente. È importante risanare le ferite che ha creato la pandemia e quelle che adesso stanno lacerando la nostra quotidianità, pensiamo alla guerra prima in Afghanistan, adesso in Ucraina. Non possiamo rimanere indifferenti. Il titolo ‘Torniamo a riveder le stelle’ sintetizza il motivo che ci ha acceso il cuore quando abbiamo pensato di invitare Alessandro D’Avenia, autore che stimiamo molto e che sa parlare ai giovani e agli adulti”.

L’organizzazione

L’evento è promosso da don Francesco Buono, sacerdote diocesano di Perugia, insieme alla giornalista Floriana Lenti e ad altri generosi volontari, vede, inoltre, la collaborazione-coinvolgimento della Pastorale giovanile regionale e del Coordinamento Oratori Umbri della Ceu. Saranno presenti anche Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Stefania Proietti, sindaca di Assisi, il presidente della Ceu e arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, e il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, Marco Salvi.