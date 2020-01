Assisi, al volante sotto l’effetto di alcol o droga: denunciati cinque automobilisti

ASSISI – È di undici denunce il bilancio dei controlli fatti in questi giorni di festa dai carabinieri della Compagnia di Assisi. I militari in particolare hanno concentrato la loro attenzione lungo le principali vie di comunicazione di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Torgiano e Valfabbrica. In cinque, tre italiani e due stranieri dai 22 ai 39 anni, sono stati sorpresi alla guida delle proprie auto sotto l’effetto di alcol o droga; nel complesso otto le multe per diverse infrazioni al codice della strada, con 80 auto controllate e 125 persone identificate.

Una donna Una denuncia è stata elevata a carico anche di una donna che si trovava alla guida di una macchina con targa spagnola: la 42enne iberica ha ha spiegato di essere residente in Spagna mentre in realtà abita da lungo tempo ad Assisi, motivo per cui l’auto è stata sequestrata. Nei guai anche un marocchino 38enne per essere tornato ad Assisi nonostante un divieto di ritorno per tre anni, altri due stranieri per non aver mostrato un documento valido e il permesso di soggiorno e un italiano sorpreso alla guida nonostante non potesse farlo.