Assisi, ai domiciliari litiga con la moglie e chiede di essere portato in carcere

ASSISI – Un uomo di 44 anni residente ad Assisi, agli arresti domiciliari, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine che, però, non lo hanno portato in una cella di Capanne, limitandosi a raccomandargli di non assumere comportamenti che potessero spingere l’autorità giudiziaria a disporre l’aggravamento della misura cautelare. In casa, comunque, non c’erano segni di uno scontro fisico tra i due coniugi, ma allo stesso tempo la moglie ha spiegato di non avere un luogo in cui potersi trasferire. A quel punto gli operatori della sicurezza pubblica hanno invitato i due a parlare coi propri avvocati per arrivare una soluzione.