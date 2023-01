ASSISI – Un trentenne è stato portato in carcere a Perugia per un furto commesso a fine 2022 quando ha forzato gli accessi dei servizi igienici a pagamento della basilica di Santa Chiara. Le autorità lo hanno identificato nell’ambito di una serie di indagini scaturite dai furti registrati durante le festività di Natale ai danni di alcuni commercianti. Durante gli accertamenti la sua responsabilità per il furto ai tornelli del bagno sarebbe emersa in maniera circostanziata per gli investigatori, che hanno poi scoperto come a quel giorno e in quell’orario il trentenne avrebbe dovuto trovarsi a casa perché sottoposto agli arresti domiciliari. La precedente misura cautelare, peraltro, era scattata sempre per furto di monete, in quel caso però il colpo lo aveva messo a segno in due lavanderie a gettoni di Santa Maria degli Angeli e Petrignano.