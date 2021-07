Assestamento di bilancio, Tesei: “Dai risparmi della presidenza risorse per le famiglie”

PERUGIA – “Nell’ambito della nostra politica di spending review, attraverso una gestione attenta dei fondi a disposizione della presidenza, siamo riusciti a risparmiare 150 mila euro che ho deciso di utilizzare a sostegno delle famiglie”. È quanto affermato dalla presidente della RegionE, Donatella Tesei, in merito all’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’assestamento di bilancio per il triennio 2021-2023, per circa 20 milioni di euro.

La misura “I 100 mila euro risparmiati lo scorso anno li abbiamo utilizzati a favore della Protezione civile. Quest’anno abbiamo studiato una misura, che presenteremo nel dettaglio a settembre quando si aprirà il bando, che permetterà a 300 nati dal primo ottobre 2020 a fine settembre 2021 di ottenere un bonus di 500 euro. Una scelta – ha aggiunto – che vuole essere un segnale di vicinanza alle famiglie che hanno deciso di avere figli anche in un momento complesso come quello vissuto. Mi auguro di poter inserire l’incentivo anche nel prossimo bilancio. Un tassello di un più ampio e funzionale quadro che, in considerazione dell’inverno demografico che sta vivendo l’Umbria, porti a creare i presupposti affinché torni una visione positiva del futuro che spinga le coppie a far nascere e crescere i propri figli in questa magnifica regione e che gli stessi figli, una volta cresciuti, trovino terreno fertile per rimanere a vivere in Umbria”. Il provvedimento verrà inviato al consiglio regionale per essere approvato entro la scadenza del 31 luglio 2021.