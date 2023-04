PERUGIA – Un milione di euro alla Regione Umbria per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Emerge dalla ripartizione del fondo 2023 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per sostenere i cittadini disabili in questa specifica tipologia di interventi edili aveva a disposizione complessivamente 22,1 milioni di euro. Stando alle tabelle il Mit ha erogato risorse sufficienti a coprire il fabbisogno conteggiato al primo marzo dalla Regione Umbria, che vale appunto 1.043.164,43 euro.

La ripartizione

Il via libera alla ripartizione dei fondi è frutto della decisione della Conferenza Stato-Regioni che ha esaminato e dato parere favorevole al decreto, che è interministeriale perché coinvolge anche il ministero del Lavoro e delle politiche sociale e pure quello dell’Economia e delle finanze. Ora sarà la Regione che provvederà, attraverso i Comuni, all’assegnazione dei contributi ai cittadini diversamente abili che ne hanno fatto richiesta per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle proprie abitazioni.