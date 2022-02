Arvedi, “prima” all’Ast: visita in fabbrica e incontro coi sindacati

TERNI – Un giro in fabbrica, con indosso la maglietta “Proud to be Ast” e poi l’incontro con i sindacati, in attesa di incontrare i dipendenti

Al termine ha salutato la stampa: “La cosa più bella in questo primo contatto? Vedere sventolare la bandiera italiana”. Arvedi, che – è stato annunciato – sarà spesso presente in azienda, ha quindi evidenziato di voler “imparare il processo che c’è qui, le limitazioni, i vantaggi, i pregi”. “Poi – ha aggiunto – presenteremo i nostri piani e le nostre soluzioni ambientali e sociali”

L’incontro coi sindacati

Nel pomeriggio, il meeting coi sindacati. Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb scrivono in una nota: “Gli incontri hanno riguardato ovviamente la partenza di un percorso e la condivisione dei valori di fondo. Le parti congiuntamente hanno ritenuto necessario di avviare un breve periodo conoscitivo, prima di entrare nel merito di un piano industriale e di sviluppo che consenta l’aumento e il rilancio delle produzioni, della profittabilità e la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali”. Le sigle sindacali ritengono “estremamente positivo il percorso iniziato e la scelta di interloquire da subito con i lavoratori e le proprie rappresentanze sindacali” Opportunità di crescita e sviluppo per Ast, il territorio e il l’intero sistema paese “a partire – scrivono i sindacati – dal consolidamento degli attuali assetti. Riteniamo che si possa anche andare a recuperare produzioni e mercati persi in passato che hanno indebolito complessivamente il sito ternano. Le sfide future vedono già il sindacato impegnato nell’indirizzo della transizione ecologica, tecnologica e più in generale verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale”.