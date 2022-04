Articolo Uno va a congresso sulla mozione del ministro Speranza: appuntamento a Casa del Diavolo

PERUGIA – In vista del congresso nazionale, che si terrà a Roma il 23 24 aprile, anche in Umbria è avviata la discussione sulla mozione ‘E’ il tempo della sinistra’, documento presentato dal segretario nazionale Roberto Speranza. In questa tornata congressuale, infatti, il dibattito si basa su un unico documento. “Ciò non si confonda – spiegano i dirigenti di Articolo 1 riunitisi negli spazi della Fondazione Pietro Conti a Perugia – con una mancanza di democrazia; la democrazia non è solo competizione, conflitto tra differenti orientamenti. La democrazia è anche e soprattutto confronto, approfondimento, valorizzazione, nel nostro caso, di una comunità politica che non ha bisogno di “contarsi” per svolgere un congresso”.

Il congresso regionale

Terminati i congressi territoriali, si terrà il congresso regionale. L’appuntamento è previsto per l’11 aprile alle ore 17.00 alla Casa del popolo di Casa del Diavolo. “Sarà un incontro aperto non solo alle forze politiche di tutto il centrosinistra, ma anche a personalità del sindacato, dell’associazionismo culturale, del terzo settore. Il confronto locale sarà dedicato ai contenuti della mozione nazionale”. Solo a valle del congresso nazionale si indiranno nuove assemblee sia per discutere il progetto politico di Articolo Uno su scala regionale, sia per comporre gli organismi dirigenti di partito, fatta eccezione per la direzione nazionale, che sarà licenziata dal congresso nazionale.