Arti amputati per un tumore mai esistito: Anna Leonori vince la causa, sarà risarcita

TERNI– Dopo 9 anni, per Anna Leonori è arrivata la gioia del risarcimento. La quarantasettenne ternana, alla quale sono stati amputati tutti e quattro gli altri a causa di un gravissimo errore medico e che ora vive con delle protesi, ormai logore. Ha vinto infatti la causa intentata contro l’ospedale di Terni, il Regina Elena di Roma e la Ausl Romagna. Sarà il nosocomio ternano, quello al quale è stata addebitata la maggior parte di responsabilità, a doverla risarcire. Cifra a sei zeri che con la quale la donna potrà comprare delle nuove protesi, che andranno a rimpiazzare quelle vecchie ed usurate, che da sola non sarebbe stata in grado di comprare. Il logoramento delle protesi era tale che ormai le indossava solo in rari casi, per non danneggiarle definitivamente.

La vicenda

Una vicenda, quella di Anna Leonori, che Avvenire aveva raccontato e che parte dal 2014, quando le diagnosticarono un polipo alla vescica. Gli esami evidenziarono un carcinoma di quarto grado infiltrante: seguono asportazione di utero, ovaie, 40 linfonodi e della vescica, sostituita con una ortotopica. Ma i risultati degli esami istologici arrivati venti giorni dopo l’operazione lasciano tutti di stucco: il cancro non era in realtà mai esistito.

Iter lungo nove anni

Nel frattempo la vescica ortotopica degenera in peritonite e Anna entra in coma per un mese e mezzo e quando si risveglia, gli arti sono andati in necrosi, senza che nessuno se ne accorgesse perché erano sempre coperti da bendaggio. All’ospedale Bufalini di Cesena le amputano tutti gli arti ed è solo grazie all’incontro a Terni con la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio che torna a vivere, grazie a protesi altamente tecnologiche realizzate dal centro di eccellenza di Budrio. La causa invece è andata avanti nove anni, fra rimpalli di responsabilità, avvocati e tribunali. Fino alla sentenza che riconsegna la vita, almeno parzialmente, ad Anna.