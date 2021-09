Arte postale alla Villa del Colle del Cardinale di Perugia con la mostra “Sweet Miel Art”

PERUGIA – Pronta ad aprire le sue porte al pubblico il prossimo 12 settembre (ore 10.00) la suggestiva limonaia della Villa del Colle del Cardinale di Perugia (Colle Umberto) con la mostra Sweet Miel Art a cura di Gianni Romizi, conclusione del progetto di arte postale-mail art del 2021. In mostra centinaia di originali lavori inviati per posta a Perugia da artisti provenienti da tutto il mondo.

L’arte postale dagli anni Settanta è un muoversi di opere in un ampio circuito internazionale al di fuori del mercato e garantisce libertà d’espressione e un elevato flusso dei lavori che, senza fini di lucro, raggiungono ovunque singoli artisti o progetti a tema. Il curatore Romizi da anni promuove iniziative legate alla mail-art in tutta l’Umbria. La mostra, ospitata nello spazio concesso dalla Direttrice dello storico complesso, Dottoressa Ilaria Batassa, sarà anche occasione per visitare la splendida villa, gioiello unico per forma ed eleganza, realizzata verso la fine del Cinquecento dall’Architetto Galeazzo Alessi per il Cardinale Fulvio della Corgna, nipote del Papa Giulio III, nonché il parco circostante caratterizzato da alberi monumentali e secolari, percorsi e paesaggi unici.

L’esposizione, che si protrarrà fino alla fine dell’anno, sarà visitabile durante tutti i fine settimana dalle ore 10.00 alle 19.00. Ingresso libero.

QUI il sito ufficiale mail-art