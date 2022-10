PERUGIA – ‘Il meglio maestro d’Italia’. È questo il titolo della grande mostra che aprirà a marzo alla Galleria nazionale dell’Umbria. L’esposizione, in programma dal 4 marzo all’11 giugno, rientra nell’ambito del cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci. La mostra, curata dal direttore della Galleria Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, conservatrice del museo, sarà presentata il 7 novembre alle 18 alla sala Podiani della Galleria. Un appuntamento che “restituirà a Perugino, assoluto protagonista del Rinascimento – spiega la Galleria – il ruolo di preminenza artistica che il suo pubblico e la sua epoca gli avevano assegnato, nel momento in cui si trovava all’apice della sua straordinaria carriera, attraverso prove capitali della sua produzione antecedenti al 1504. La mostra sarà l’evento di punta delle celebrazioni del centenario, coordinate da un Comitato nazionale, istituito dal Ministero della Cultura e presieduto da Ilaria Borletti Buitoni, e coinvolgerà alcuni tra i più importanti musei nazionali e internazionali, come le Gallerie degli Uffizi di Firenze e la National Gallery di Washington, in una vera e propria partnership scientifica”.