Rapina al Conad di Arrone, picchiato il titolare: arrestati i ladri, hanno 18 anni

TERNI – Momenti di paura venerdì sera al supermercato Conad City di via Marconi, ad Arrone. Tre uomini a volto coperto ed armati che hanno minacciato il personale presente in quel momento, costringendolo a stendersi a terra, per poi fuggire con l’incasso della giornata. Il bottino è stimato in alcune migliaia di euro, con una parte dei soldi persa durante la fuga. Il proprietario del negozio avrebbe cercato di opporsi all’azione criminale ma è stato picchiato ed è finito in ospedale per le cure del caso: per lui 30 punti di sutura.

Con il calcio della pistola

L’uomo, colpito più volte alla testa con il calcio di una pistola, ha riportato un trauma cranico e ferite che hanno richiesto diversi punti di sutura. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni. “Vigliacchi. La nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia – non ha mai registrato gesti di tale e inaudita violenza. Una famiglia che conosciamo tutti, da sempre, vicina alle persone con grande sensibilità, rispondendo alle esigenze di un paese intero. Correre a piedi per non essere rintracciati non vi salverà le coscienze”.

Fermati i ladri: sono seriali

Nella notte sono stati arrestati i ladri, sono due diciottenni che avevano agito già a Rimini. Si tratta di due diciottenni ternani, uno di origine albanese e l’altro magrebine, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, già in passato accusati insieme di un analogo colpo a Rimini. Secondo quanto ricostruito dall’Arma i due, insieme ad un altro complice ancora non rintracciato, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, cappuccio e berretto, hanno fatto irruzione nel negozio intimando al proprietario e alla commessa, sotto la minaccia di due pistole, di sdraiarsi a terra. Il negoziante, credendo in uno scherzo, ha tentato una reazione, ma è stato aggredito ripetutamente al capo con il calcio della pistola da uno dei rapinatori. Gli altri due si sono diretti verso la cassa, impossessandosi dell’incasso, quantificato in diverse migliaia di euro.

Accusa di rapina aggravata

I tre si sono poi dati alla fuga a piedi nelle vie circostanti, abbandonando il cassetto della cassa vuoto e gli indumenti, prima di salire su un’auto di cui un residente è riuscito ad annotare la targa. Gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del proprietario che ha riferito di aver prestato il mezzo ad un’altra persona. L’altro arrestato ha invece usufruito di un passaggio da un altro testimone, sempre nella stessa zona e allo stesso orario. Entrambi sono accusati di rapina aggravata.