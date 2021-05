Arrone, a fuoco una casa disabitata nel centro storico: intervento dei Vigili del fuoco

TERNI – Intervento dei vigili del fuoco di Terni, giovedì mattina nel centro storico di Arrone, dove un incendio ha coinvolto una casa disabitata. Il personale, con non poche difficoltà, data l’impossibilità di raggiungere il posto con i mezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero agli edifici adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. A dare l’allarme, intorno alle 6, è stato un passante. Sul posto, dopo la messa in sicurezza dell’area, è intervenuto anche il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per le indagini sulle cause del rogo.