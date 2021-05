Arrivano in Umbria i concerti di Francesca Michielin e dei Negrita

Dal 23 luglio al 12 settembre torna in Umbria “Suoni Controvento“, il festival estivo di arti performative di caratura nazionale, promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Il calendario completo non è ancora definito ma intanto uno degli ospiti è già stato svelato: si tratta di Francesca Michielin.

La cantautrice veneta, seconda all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Fedez col brano “Chiamami per nome” e già rappresentante italiana all’Eurovision Song Contest 2016 si esibirà quindi a Forca Canapine il 22 agosto in un concerto in alta quota.

Il 18 Luglio invece arriveranno in Umbria i Negrita. La popolare rock band aretina si esibirà a Todi, in Piazza del Popolo in una tappa del loro tour.