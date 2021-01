Arriva “Sconcerto”, il singolo d’esordio della ternana Benedetta Raina

Da Venerdì 22 Gennaio in radio e in tutti gli store digitali “Sconcerto”, il primo singolo della cantante ternana Barbara Rossi, brano che porta la firma di Roberta Faccani (ex Matia Bazar) e Giordano Tittarelli. La canzone è prodotta da Gianni Testa per l’etichetta discografica Joseba Publishing.

Barbara: “L’amore tra due persone è un sentimento così imprevedibile da provocare un vero e proprio cataclisma nel cuore e nella mente degli innamorati. Quando arriva come un fulmine a ciel sereno, irrompe nella vita in maniera inaspettata, dirompente e ineluttabile; è per questo che va vissuto totalmente immergendosi nei suoi misteriosi meandri insondabili. E’ però altrettanto vero e possibile, che così come è magicamente arrivato possa finire in un attimo senza spiegazioni né preavviso lasciando dietro se un nuovo senso di sconcerto, questa volta fatto di assenza e vuoto”.

La biografia. Barbara Rossi, nasce a Terni il 20 settembre 1998. Si avvicina alla musica all’età di 12 anni partecipando al casting per la trasmissione Io Canto. Dal 2015 al 2016 studia canto presso la scuola Vocal Master di Gianni Neri e partecipa ad un concorso locale “Kantilandia”, classificandosi 1°. Approda poi alle selezioni del Cantagiro nel 2016 ed intanto torna a prendere lezioni di canto presso l’associazione Musikarte di Terni di Granati Francesco con l’insegnante Silvia Luchetti. Nel 2017 partecipa a diversi concorsi tra cui: Sanremo New Talent Winter e Summer, concorso AVIS presso il CET del M° Mogol, Tour Music Fest, Il tuo canto libero ed Area Sanremo Tour arrivando in semifinale. Nel 2018 partecipa a Sanremo Doc con l’inedito “Un mese di tempo” (scritto insieme al cantautore ternano Marco Rea) al concorso nazionale “Fuoriclasse” dove viene ammessa dal direttore artistico Luca Pitteri, direttamente in finale Nazionale. Nel 2019 inizia l’anno con il concorso Umbria Voice dove, dopo la prima selezione, è stata convocata alla finale nel mese di Marzo. A febbraio all’Auditorium di Sanremo partecipa come interprete al concorso Sanremo D.o.c con un altro inedito dal titolo “Unica intuizione” scritto, a sua volta, da Fabrizia Luchetti. A settembre, partecipa di nuovo, al Concorso Fuoriclasse Talent come Finalista Nazionale. Si ripropone al concorso Fuoriclasse Talent anche nel 2020 dove, dopo diverse esibizioni, conquista di nuovo la finale Nazionale. Viene in seguito contattata dal Direttore artistico del concorso, Gianni Testa, con il quale inizia un percorso musicale. Entra quindi a far parte della Joseba Publishing.