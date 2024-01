Arriva la Befana, tante iniziative in giro per l’Umbria: ecco dove

Per l’Epifania tante iniziative per bambini, ma anche per adulti. Un calendario molto vario che permetterà a ciascuno di scegliere il modo migliore per trascorrere il giorno di festa.

Perugia

A Perugia clou con la 27. edizione della Motobefana Uisp. Il motoraduno a scopo benefico è aperto a tutti i motociclisti che vorranno dare il loro contributo alla riuscita dell’evento che si svolgerà su tre percorsi: uno di 40 km riservato alle moto stradali e alle moto d’epoca, il secondo fuoristrada di 30 km per moto enduro e il terzo misto strada-fuoristrada per moto dual on/off. Raduno in piazza IV Novembre con le iscrizioni dalle 8 di sabato 6 gennaio e partenza alle 10 per giungere alla residenza protetta per anziani Il monastero alle 12. Proprio ai residenti della struttura sarà donato un solleva-malati elettrico e calze della Perugina.

Spazio anche per la 23. rievocazione della Befana del vigile, evento riservato ad auto e moto d’epoca, con ritrovo per le iscrizioni fissato per le 9 presso la sede del Camep in via Settevalli. Alle 10.30 poi trasferimento in centro storico con prova cronometrata di abilità alla partenza e con transito in via dei Filosofi; mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulé e dolci in piazza IV novembre. Seguirà la consegna dell’assegno di mille euro alla polizia locale e premiazione dei partecipanti nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori. Anche quest’anno al PalaBarton di pian di Massiano, dalle 15, lo Skating club Ponte San Giovanni promuove uno spettacolo con la Befana sui pattini. Oltre alla partecipazione di numerose società, umbre e non, sarà possibile assistere alle esibizioni di alcuni dei campioni della disciplina sportiva, tra cui Gioia Fiori, Alessandro Liberatore e la campionessa mondiale di para-pole dance e vincitrice di Italia’s got talent Francesca Cesarini.

Per tutti i bambini

E petr tutti i bimbi torna la Befana in centro: la discesa dell’anziana signora che porta doni ai bambini dalla torre campanaria di palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre alle 17.30 del 6 gennaio. Prima dell’evento, intrattenimento con l’associazione teatrale Il Carro. Dalle 18 avrà invece inizio la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina presso i giardini Carducci. Per il ritiro delle calze è necessario esibire i ticket che saranno distribuiti da martedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio presso la sede dell’associazione Avanti tutta di piazzale Umbria Jazz e a cura dell’Associazione nazionale del Cnvvf e dall’Associazione Gianluca Pennetti Pennella presso il comando dei vigili del fuoco di Madonna Alta. In caso di condizioni meteo avverse, la discesa della Befana da palazzo dei Priori sarà annullata, mentre si svolgerà la distribuzione delle calze il 6 gennaio dalle 18 e, eventualmente, domenica 7 gennaio dalle 10 alle 12 sempre ai giardini Carducci. Celebrazioni religiose invece nella cattedrale di San Lorenzo, dove arriverà il corteo che partirà sabato 6 alle 15.30 da piazza Italia per ricordare l’arrivo dei Magi: rappresentazione sacra e incontro con i bambini. Dalle 17 sempre in Cattedrale celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Anche teatro per l’epifania perugina, domenica 7 gennaio alle 17.30 La vera storia della Befana a cura del teatro di figura di Perugia va in scena in via del Castellano 2/A, spettacolo d’attore e pupazzi. Una Befana speciale e supereroina per gli ospiti del residenze Daniele Chianelli. La vecchiarella si calerà dal tetto dell’ospedale insieme a Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica e del residence sabato 6 gennaio dalle 15. L’associazione Filosofi…amo organizza un evento gratuito per bambini e famiglie, Corsa al regalo, si tratta di un percorso ludico che si svolgerà sabato 6 alle 16.30 presso la chiesa di Santa Maria in colle. Sempre l’associazione Filosofi…amo organizza nella stessa location dalle 17 il presepe vivente multietnico.

Gubbio

La Befana del pompiere arriva a Gubbio in piazza San Giovanni alle 11.30 di sabato 6.

Città di Castello

Anche a Città di Castello arriva la Befana dei pompieri, che planerà in piazza Gabriotti sabato 6 alle 18. La festa in piazza al via già dalle 17.30 con animazione e baby club, previste caramelle per tutti.

Foligno

A Sant’Eraclio nella notte di venerdì 5 arriverà la Befana, l’appuntamento è alle 21 in piazza Garibaldi, qui la vecchiarella regalerà caramelle ai più piccoli.

Assisi

Ad Assisi la Befana scenderà dalla torre del popolo in piazza del Comune, con una calza per tutti i bambini, sabato 6 gennaio. Arrivo invece in parapendio per la vecchiarella che parte dal Subasio e arriva a Rivotorto sempre sabato 6 con l’evento La Befana vien dal cielo alle 15.30. Anche nella parrocchia di Tordandrea il primo sabato di quest’anno la Befana si calerà dalla torre del castello dalle 17. Previsti anche rappresentazione del presepe vivente, coro dei bambini, casa di Babbo Natale, mercatini, dolcetti e vin brulè per tutti.

Todi

Il 4 gennaio Todi presenterà La vera storia della Befana a cura del teatro di Figura umbro alle 16.30, presso la biblioteca Lorenzo Leoni. Il 6 gennaio, invece, ci sarà la Befana in piazza del Popolo, un’iniziativa a cura del distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Perugia alle 18.

Terni

Edizione numero 40 la corsa della Befana. Ritrovo per la manifestazione aperta a podisti e camminatori nel villaggio di Babbo Natale, a cura di Amatori Podistica con partenza alle 10. Percorso lungo le vie del centro di 5 o 10 chilometri. Momento dedicato ai bambini alle 11 che saranno chiamati in una sorta di gara con la Befana in un minipercorso in zona arrivo e dove tutti potranno godere delle animazioni del gruppo Metamorfosi. La manifestazioni è la prima del concorso Corrinsieme della Federazione italiana amatori sport per tutti, un calendario ricco di iniziative dedicate allo sport per tutti. Sarà possibile, inoltre, iscrivendosi entro il 5 gennaio partecipare al concorso Miss Befana, un’apposita giuria eleggerà la Befana più originale.

A Terni poi La Befana vien volando: evento gratuito all’aviosuperficie Alvaro Leonardo il 6 gennaio dalle 14.30 con musica, animazione, magia e tombola per i piccoli e vin brulé per i grandi in attesa della discesa dell’anziana signora che scenderà con la sua scopa dall’alto.

In piazza

In piazza della Pace sabato 6 alle 15 Stefano de Majo racconta La fiaba della Befana, Il segreto del dono: un racconto interattivo di teatro e musicoterapia per grandi e bambini per festeggiare l’epifania. Tante altre sorprese per grandi e piccini nel corso del pomeriggio di festa organizzato dall’associazione di promozione sociale Noità.

Divertimento e regali per grandi e piccoli anche alla Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli, che si terrà sabato 6 gennaio alle 16 presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe Lavoratore a Terni. Saranno circa 200 gli ospiti, bambini e accompagnatori, di diverse nazionalità, giovani famiglie assistite dall’Emporio bimbi dalla San Vincenzo de’Paoli, insieme ai benefattori e giovani vincenziani, i volontari dell’emporio, al gruppo di animazione SuperMatti.

Narni

A Narni è in programma il 4 gennaio il Laboratorio della Befana presso la biblioteca comunale di palazzo Eroli alle 15.30, in cui i bambini potranno decorare la propria calza nell’attesa che venga riempita nei giorni successivi. Nella stessa giornata a Narni Scalo alle 17, invece, si terrà il tradizionale spettacolo del teatro dei burattini, che attraverso la rappresentazione fantastica “Burattin bum bum”, aiuterà i bambini a capire cos’è il rispetto per gli altri. A seguire venerdì 5 alle 16.30 alla sala Smac del teatro Manini, le Bobbine interpreteranno “Storie dalla Lapponia”, delle letture di albi illustrati con musiche, canzoni e filastrocche ambientate nel mondo di Babbo Natale, per proseguire con zucchero filato per tutti i partecipanti. Per le vie dello scalo dalle 15.30, Befane e spazzacamini intratterranno grandi e piccoli con un pomeriggio itinerante all’insegna del divertimento. Sabato 6 alle 16.30 arriva la Befana all’auditorium Bortolotti del complesso del San Domenico, uno spettacolo musicale e una tombolata per grandi e bambini a cura delle associazioni di volontariato del territorio. In programma la musica col complesso La strana voglia, l’esibizione dei piccoli tamburini del terziere Santa Maria e delle giovani cantanti narnesi Cassandra Falocco ed Estella Bernardini della scuola di musica Il concertino. La festa della Befana si terrà anche presso il centro sociale Ancescao dalle 15.30. Per gli amanti dell’outdoor, c’è tempo fino al 6 gennaio per visitare i presepi artistici realizzati da volontari appassionati del centro storico, del borgo medievale di Itieli e della frazione di San Liberato.

Orvieto

A Orvieto sabato 6 gennaio presso l’orto di San Giovenale si terrà una rappresentazione del presepe vivente a partire dalle 17. Alle 17.30, invece, nella sala dei Quattrocento del palazzo del Popolo si terrà un omaggio musicale a cura di Sandro Paradisi e Mariangela Berrazzi, a seguire l’incontro con l’autore Franco Arminio per I canti della gratitudine. Alle 18 in piazza del Popolo arriva la Befana e alle 21 si chiude la serata al teatro Mancinelli con lo spettacolo Mettici la mano di Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra.

Amelia

Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio arriva la Befana ad Amelia, a partire dalle 18.30 presso la Chiesa di San Francesco. In occasione si terrà anche la chiusura della IV edizione dei “Presepi in vetrina” e la premiazione dei migliori presepi durante il concerto del complesso bandistico Amelia – Fornole – Otricoli.