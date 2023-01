– Le famiglie i cui bambini sono impegnati in attività sportive possono accedere a contributi a fondo perduto a rimborso dei costi per le attività in realtà dilettantistiche iscritte al Coni o al Cip. Si tratta del cosiddetto ‘Voucher sport’, il cui bando verrà pubblicato sul Bur della Regione Umbria mercoledì 18 gennaio. L’apertura della piattaforma per la compilazione delle domande avverrà nella giornata del 25 gennaio e il primo febbraio sarà possibile dare inizio alla trasmissione delle domande, il cui termine di presentazione scadrà il prossimo 30 giugno. La misura riguarda i nati fra il primo luglio 2005 e il 31 dicembre 2016 e prevede un contributo fino a 400 euro. La liquidazione dell’importo avverrà dietro presentazione della relativa documentazione fiscale. Per qualsiasi informazione si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica incentivisport@sviluppumbria.it, mentre i recapiti telefonici sono i seguenti: 0755681280 e 0744806070, cui si può chiamare dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. L’indirizzo della piattaforma cui accedere per le domande è il seguente: https://serviziinrete.regione.umbria.it