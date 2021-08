Arriva a Terni il protagonista delle charts Sangiovanni: concerto all’anfiteatro romano

TERNI – Un anno di grandi successi, partiti dal secondo posto assoluto, primo nella categoria canto dell’ultima edizione di Amici e passato per le classifiche: disco di platino con l’album d’esordio omonimo, Sangiovanni ha conquistato la stessa certificazione anche in Svizzera per molti dei suoi singoli, tutti premiati in Italia.

“Lady” e” Malibù” hanno conquistato l’airplay radiofonico e il diciottenne vicentino è diventato l’idolo dei giovanissimi. Il 29 agosto Giovanni Pietro Damian, in arte appunto Sangiovanni arriv ain concerto all’anfiteatro Romano. Lo spettacolo sarà a pagamento: come si legge nella delibera del comune, il costo del biglietto è di 35 euro ed alle casse comunale lo spettacolo ne costerà 45, dei quali 33 per l’artista ed il suo service.