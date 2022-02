Arriva a Perugia Ferzan Özpetek: il regista turco porta al Morlacchi “Mine vaganti”

PERUGIA – Ferzan Özpetek porta in scena al Teatro Morlacchi di Perugia la sua prima regia teatrale, l’adattamento del suo pluripremiato capolavoro cinematografico Mine Vaganti (2 David Di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro, Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York, Ciak D’Oro come Miglior Film).

In scena da mercoledì 2 a domenica 6 marzo (dal mercoledì al venerdì alle 21, sabato alle 18 e domenica alle 17), un cast corale, tra i quali Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano e Simona Marchini, per una commedia brillante e attuale che, tra intrecci e colpi di scena, narra storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi a un cambiamento sociale ormai irreversibile.

“Come trasporto i sentimenti, i momenti malinconici, le risate sul palcoscenico? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto, e che mi ha portato un po’ di ansia, quando ha cominciato a prendere corpo l’ipotesi di teatralizzare Mine Vaganti – racconta Ferzan Özpetek – Ho dovuto lavorare per sottrazioni, lasciando quell’essenziale intrigante, attraente, umoristico. Ho tralasciato circostanze che mi piacevano tanto, ma quello che il cinema mostra, il teatro nasconde, e così ho sacrificato scene e ne ho inventate altre, anche per dare nuova linfa all’allestimento […] A teatro non ci si dovrebbe mai annoiare. Sono partito da questo per evitare che lo spettacolo fosse lento. Ho optato per un ritmo continuo, che non si ferma, anche durante il cambio delle scene. Ho realizzato una commedia che mi farebbe piacere andare a vedere a teatro, dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso chi guardano quando parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce”.

Il programma

Giovedì 3 marzo, alle 17.30 al Teatro Morlacchi, la compagnia incontrerà il pubblico. L’incontro, tenuto dal Professor Alessandro Tinterri docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e di Storia e Critica del Cinema dell’Università degli Studi di Perugia, sarà seguito da una degustazione gratuita di vini della cantina Madrevite di Castiglion del Lago.

Per accedere a teatro sono necessari Super Green Pass e mascherina ffp2. Si può prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.

I biglietti prenotati vanno ritirati un’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita. La prevendita dei biglietti a Perugia viene effettuata: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 14, presso il Botteghino di Piazzale del Bove via Campo di Marte, 95, tel. 393 9139922 e al Botteghino del Teatro Morlacchi, 075 5722555, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 17 alle 20.