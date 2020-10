Arrestato e portato in carcere pusher 25enne con 40 dosi di cocaina

SPOLETO – A Spoleto un giovane 25enne è stato accompagnato in carcere dagli agenti del commissariato che hanno notato un movimento di autovetture e poi la cessione di un involucro. Gli agenti hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina e diverse centinaia di euro. Droga e contanti sono stati sequestrati, mentre il 25enne di nazionalità albanese è risultato gravo da precedenti per spaccio e per questo in sede di convalida dell’arresto è scattata la custodia cautelare in carcere.