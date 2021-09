Area del sisma in Valnerina, via libera a 22 milioni di opere per lo sviluppo del cratere

Questi i progetti finanziati: 1,5 milioni per la riqualificazione urbana dell’abitato di Sant’Anatolia di Narco; 2,5 milioni per la realizzazione di una bretella di collegamento con relative rotatorie nell’area di Santo Chiodo (Spoleto); 1,5 milioni per riqualificazione paesaggistica e urbana di Vallo di Nera con potenziamento della rete di mobilità sostenibile e degli attrattori turistico e ricettivi; 1,5 milioni per la piscina e campo di calcio di Arrone (primo stralcio manutenzione straordinaria); 3 milioni a Cascia per ciclovia di Santa Rita primo stralcio itinerario tra turismo e devozione; 1,4 milioni per la via di Francesco alla scoperta del fiume, dei borghi e delle rocche a Ferentillo; 1,5 milioni a Monteleone per la realizzazione dell’impianto polivalente coperto al Parco della Croce; 3,7 milioni per il Piano di azione e mobilità sostenibile a Castelluccio; quasi 900 mila euro per il recupero di Poggiodomo vecchia (primo stralcio percorsi di valorizzazione); 1,4 milioni per la riqualificazione urbana dell’abitato di Polino; 2 milioni a Preci per progetti di transizione ecologica (primo stralcio); 1,5 milioni a Scheggino per la riqualificazione urbanistico ambientale e funzionale del parco di Valcasana.