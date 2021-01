Gaifana, appartamento in fiamme: un uomo ricoverato in ospedale

FOLIGNO – Incendio in un appartamento a Gaifana poco dopo le 6 di mercoledì. Il proprietario, che probabilmente si era addormentato con la sigaretta accesa, è stato tratto in salvo e ricoverato in ospedale per una intossicazione da fumo. A ince ndiarsi è stata la poltrona dove l’uomo stava dormendo, ma le finestre chiuse hanno fatto sì che il fuoco covasse all’interno. I pensili della cucina sono stati trovati squagliati dai vigili del fuoco e l’appartamento tutto invaso dal fumo. Il proprietario è stato trasporto dal 118 all’ospedale di Foligno. L’appartamento è al momento inagibile.