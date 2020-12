Anziano sparito nei boschi di Gubbio: ritrovato in buone condizioni

GUBBIO – Un anziano di 81 anni sabato sera si è perso nei boschi di Gubbio e solo dopo ore di ricerche è stato rintracciato con l’unità cinofila dei Vigili del fuoco. L’uomo che era uscito di casa in località San Marco per raccogliere funghi nell’area vicino alla cava. Una zona particolarmente impervia in cui l’81enne ha perso completamente l’orientamento. Non vedendolo rientrare i familiari hanno dato l’allarme e dopo alcune ore l’uomo è stato raggiunto telefonicamente dai Vigili del fuoco e ha fornito indicazioni utili sulla propria posizione. Dopo oltre tre ore di ricerche e l’intervento dell’unità cinofila i soccorritori, tra loro anche i carabinieri, conoscenti e familiari dell’anziani e diversi volontari, sono riusciti a raggiungerlo. è risultato fortunatamente in buone condizioni di salute.