Anziano in manette per spaccio: in casa nascondeva un chilo di hashish

TERNI – Un 65enne di Calvi in manette per spaccio di droga. E’ successo lunedì pomeriggio per mano dei carabinieri di Collevecchio, a Rieti, insieme ai colleghi della stazione di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni. In manette M.R., denunciata invece la convivente A.V., 45/enne, per detenzione ai fini di spaccio di circa un chilogrammo di hashish. I militari, nel raccogliere informazioni sulla vendita di stupefacenti ad assuntori, hanno individuato la probabile fonte di approvvigionamento dello stupefacente. Dalla perquisizione dell’abitazione dell’uomo sono emersi, oltre allo stupefacente, un bilancino di precisione, oggetti pronti al confezionamento e 100 euro in contanti. L’arrestato è stato trasportato alla sede della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, in attesa dell’udienza di convalida dal giudice del tribunale di Terni.