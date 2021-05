Annullato il Palio delle Barche, appuntamento a Passignano sul Trasimeno a luglio 2022

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Considerando il perdurare dell’emergenza sanitaria protratta fino al 31 luglio, l’Ente Palio delle Barche e i quattro Rioni di Passignano sul Trasimeno hanno deciso di annullare anche l’edizione del Palio 2021. Il rispetto delle norme in vigore e la volontà di tutelare i portatori, i rematori, tutti i volontari che lavorano alla riuscita della manifestazione, nonché le attività di ristorazione e i bar così tanto penalizzati dall’emergenza sanitaria e tutti i cittadini di Passignano, costringono dunque, come si legge in una nota dello stesso Ente Palio, a rinunciare all’edizione prevista dal 18 al 25 luglio.

“Questa condizione – si legge nella nota – non ci farà dimenticare il nostro amato Palio, piuttosto sarà uno stimolo per ritornare più forti e decisi che mai. Nel frattempo, Ente Palio e Rioni promuoveranno tutte le iniziative compatibili con la situazione di emergenza per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e competizione che animano la manifestazione”.

Appuntamento dunque al 24 luglio 2022.