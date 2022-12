Editoria, Angelucci vende il Corriere dell’Umbria e tutto il gruppo a Polimedia

PERUGIA– Passa di mano il Corriere dell’Umbria. Non solo esso ma l’intero pacchetto comprendente anche Corriere di Siena, Corriere di Arezzo e Corriere della Maremma. Dunque l’intero Gruppo Corriere passa da Tosinvest,la Finanziaria Tosinvest degli Angelucci – editori anche di Libero e Il Tempo – a Polimedia, società che fa capo alla famiglia Polidori. L’acquirente, si specifica in una nota del gruppo, firmata dal presidente Giampaolo Angelucci, “ha assicurato che posti di lavoro e professionalità saranno tutelati”. “Al nuovo editore, si legge, giungano i più sentiti auguri di buon lavoro con l’auspicio di proseguire nel solco di una tradizione costruita con passione, orgoglio e professionalità. Ai giornalisti, che ringraziamo per il percorso di autorevolezza sino a qui condiviso, auguriamo il pieno successo di questa nuova avventura”.