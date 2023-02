Andreazzoli prepara il derby Perugia-Ternana: “Problemi di formazione? Chi l’ha detto?”

TERNI – Conferenza stampa pre-derby di Aurelio Andreazzoli, tecnico della Ternana. Poche informazioni, come prevedibile alla viglia di una gara così delicata, ma una su tutte riguarda i giocatori che prenderanno parte alla trasferta

“Non ho problemi di formazione: siamo in 19 con Koffi, il giovane della Primavera che si allena con noi, siamo più che sufficienti per disputare questa gara. Inutile piangere su chi non c’è. Ci sono 11 giocatori pronti a dare il massimo ed abbiamo la possibilità di fare 5 cambi. Dobbiamo mettere in campo tutti i nostri valori tecnici e morali, come abbiamo dimostrato. La squadra sta bene, lo ha dimostrato negli ultimi 15 minuti dell’ultima partita”.

Sul derby

“So che è un derby storico, ha una grande importanza, è importante per le due città quindi coinvolge tutti. La preparazione è la stessa rispetto alle altre gare, ma è chiaro che c’è sempre grande interesse. Spero che sia una partita piacevole, sia io che Castori vogliamo il risultato pieno quindi questo aiuta. Castori è considerato un verticalizzatore, ma lo sono anche io, a lui piace il bel calcio e anche a me. Lui fa un calcio redditizio. Sulla persona, devo dire che è una persona simpaticissima ed affabile. Ci accomuna anche una carta di identità non freschissima…”

Sul Grifo

“Il Perugia mi sembra una squadra che risponde bene alle caratteristiche dell’allenatore: verticalizzazioni, gioca senza fretta. Ha grandi peculiarità, è una squadra da prendere con le molle, come altre in questo campionato. Poi è chiaro che non scenderemo in campo per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”