Andreazzoli ha firmato: l’ex Roma è il nuovo tecnico delle Fere

TERNI- Finita l’era Lucarelli, alla Ternana inizia quella di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico massese, 69 anni, ha firmato nella serata di mercoledì in sede, dopo essersi liberato dall’Empoli calcio, con il quale era ancora sotto contratto.

Andreazzoli è destinato a legarsi a lungo alla Ternana, almeno fino a giugno 2024 e in giornata sarà già col gruppo, forse già a dirigere a breve il primo allenamento all’antistadio, sicuramente nel ritiro che la Ternana svolgerà nel bolognese, in vista della gara col Venezia (ore 14 di domenica).

Una trasferta anticipata già prevista, come ormai consuetudine dallo scorso anno in occasione delle partite in città molto lontane, per spezzare il viaggio.

Chi è Andreazzoli

Aurelio Andreazzoli, classe 1953, massese, è arrivato al grande calcio e ad allenare in prima persona molto tardi, dopo una vita passata fra serie C e il ruolo da secondo, soprattutto di Montella e Spalletti. Il culmine della sua carriera sono stati la vittoria del campionato di serie B con l’Empoli nella stagione 2017-18 ed una finale di coppa Italia sulla panchina della Roma, sulla quale perde una finale di Coppa Italia, nel derby contro la Lazio. Lo scorso anno ha chiuso al 14. posto in serie A con l’Empoli.