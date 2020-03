‘Andrà tutto bene’, dai balconi dell’Umbria la speranza contro il Coronavirus (GALLERY)

PERUGIA – Non solo cori e flashmob dai balconi, per sentirsi uniti benchè distanti per colpa della pandemia. Sui balconi delle città umbre sono spuntati i cartelli con la scritta “Andrà tutto bene”, che da titolo di una canzone di Levante è diventata immediatamente hashtag per tutti, come una speranza per il futuro capace di alleviare queste ore di quarantena. C’è chi l’ha dipinta su un foglio, chi su un lenzuolo e chi ha effettuato un ritaglio, per appenderlo lungo la ringhiera del balcone. Tutti insieme, uniti dallo stesso hashtag: #stiamoacasa che #andràtuttobene