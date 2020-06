Andava in giro con il lampeggiante blu in auto, fermato e denunciato

ASSISI – Se ne andava in giro avendo in auto con un lampeggiante blu come quello delle forze dell’ordine. Fermato dai Carabinieri è scattata la denuncia e il sequestro del lampeggiante. E’ avvenuto a Bettona, nel corso dei controlli del territorio effettuati dai militari della locale stazione. Fermata l’auto i carabinieri hano richiesta patente e libretto, ma si sono anche accorti che in auto c’era un lampeggiante. L’uomo ha cercato di giustificarsi, dicendo che era rotto e lo utilizzava in quanto volontario nei servizi di vigilanza. I carabinieri non hanno creduto all’uomo e hanno acceso il dispositivo, che ha rivelato la luce blu, intermittente, come quella delle forze di polizia. La detenzione è vietata ai cittadini, quindi il dispositivo è stato sequestrato, per la successiva confisca, ed il titolare del veicolo è stato denunciato per il reato di possesso illecito di contrassegni ai uso ai corpi di Polizia.