ORVIETO – Ancora una tragedia sulle strade dell’Umbria. Una donna morta e altre tre persone rimaste ferite in seguito a un incidente che si è verificato mercoledì mattina in A1 tra le uscite di Fabro e Orvieto. Secondo le prime informazioni un’autovettura, in particolare, ha centrato il mezzo pesante che la precedeva. La vittima, di 70 anni, è di origini calabresi, i tre feriti, tutti familiari della donna deceduta, sono stati trasportati all’ospedale mentre proseguono i rilievi del caso sul luogo del sinistro.