Ancora una tragedia sulla strada, scontro sulla A1: muoiono due perugini

PERUGIA – Tre persone, tra cui due umbri di Marsciano di 46 e 49 anni e un casertano, sono morte e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente sull’ autostrada A1 la scorsa notte, in cui sono stati coinvolti due tir e un’ auto. Lo scontro è avvenuto lungo la corsia sud, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, all’ altezza del Frusinate. A perdere la vita sono stati i conducenti dei tre mezzi. Sono in corso i rilievi della polizia stradale per stabilire le cause dell’ incidente. Il tratto di autostrada è stato chiuso per alcune ore durante la notte.