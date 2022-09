GUBBIO – Ancora una tragedia sulle strade dell’Umbria. Una persona è morta nel primo pomeriggio di mercoledì in un incidente stradale che si è verificato a Gubbio. Lo scontro, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, è avvenuto tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule. Come informa Anas, la strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli interessati, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria.