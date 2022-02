Ancora una tragedia sulla strada, incidente fra Foligno e Colfiorito: un morto

FOLIGNO – Ancora una tragedia sulla strada. Nella mattinata di mercoledì lungo la statale 77var della ‘Val di Chienti’, fra Foligno e Colfiorito, in direzione Macerata un uomo di 67 anni di Foligno ha perso la vita dopo un impatto fra un’autovettura ed un mezzo pesante. “Il traffico proveniente dalla SS3 Flaminia/Foligno – spiega Anas – è deviato temporaneamente sul vecchio tracciato della SS77 con indicazioni sul posto”. Sul posto oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Foligno, per tutti i rilievi di prassi.