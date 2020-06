Ancora un incidente sulle strade perugine: moto prende fuoco, ferito il conducente

PERUGIA – Di nuovo un incidente sulle strade perugine, ancora con protagonista una moto. L’incidente è avvenuto lungo la E45 in direzione Cesena, poco prima dell’uscita per Montebello. Lo scontro, le cui modalità sono ancora da chiarire, ha visto coinvolto anche un furgone. Il centauro ha visto la sua moto prendere fuoco dopo essere finita a terra. Lui se l’è cavata con una escoriazione ed un braccio rotto.

Istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Torgiano/San Martino in Campo per il traffico in direzione Cesena, al fine di consentire il completamento dei rilievi in seguito all’incidente.