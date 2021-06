Ancora un dramma sulla strada, uomo muore a Bevagna travolto da un’auto

BEVAGNA – Ancora un dramma sulle strade umbre. Giovedì mattina in via De Gasperi a Bevagna un uomo di circa 80 anni è morto travolto da un’auto poco dopo essere sceso dalla propria vettura. A investirlo un uomo di circa 70 anni che sopraggiungeva nella stessa direzione ed evidentemente non ha notato il pedone sulla strada. Inutili i soccorsi del 118 che, arrivati sul posto dal Pronto soccorso di Foligno, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne.