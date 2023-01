Ancora un dramma sul lavoro, cade dalla finestra mentre fa le pulizie: muore operaio 56enne

PERUGIA – Ancora un dramma sul lavoro. E’ caduto da un’altezza di 5 metri un uomo di 56 anni, di Magione, dipendente di una ditta di pulizie, morto nella tarda mattinata di lunedì in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a San Mariano di Corciano. Sul posto è intervenuto il personale della polizia di Stato di Perugia. L’uomo è precipitato, per cause ancora da accertare, mentre lavorava all’interno di un edificio, intento a pulire alcune vetrate. Una persona, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente allertato il 118 e la polizia, giunti poco dopo sul luogo dell’incidente. Sul posto anche la polizia scientifica, il medico legale e personale dell’Azienda sanitaria locale e Vigili del fuoco. Il 56enne, nonostante il tentativo di rianimazione dei sanitari, è deceduto sul posto. Sono in corso le indagini da parte della Procura di Perugia per ricostruire l’accaduto.

Il cordoglio

“Un incidente mortale sul lavoro scuote la nostra comunità e in particolare il piccolo borgo di Monte del Lago – dichiara il sindaco di Magione Giacomo Chiodini -. Qui infatti viveva, sempre gentile e disponibile verso gli altri, Roberto Raspati, innamorato del posto in cui viveva”. In una nota il sindaco di Corciano, Christian Betti parla “dell’incidente mortale sul lavoro che colpisce la nostra comunità e quella della vicina Magione”.