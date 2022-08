Ancora furti con la tecnica dell’abbraccio: rubate le collanine a due anziani

PERUGIA – Ancora anziani derubati con la tecnica dell’abbraccio e cosi vengono rubati portafogli, catenine, bracciali, occhiali, anelli e così via. Uno degli ultimi episodi si è verificato a inizio agosto nella frazione perugina di Ramazzano dove una donna, già nota alle forze dell’ordine per aver messo a segno in passato dei colpi simili, ha messo nel mirino un 82enne che stava facendo una passeggiata lungo. Dopo alcuni convenevoli la donna lo ha abbracciato sfilandogli la collanina ed è poi fuggita. Anche questa volta è stata poi scelta una zona senza telecamere di sorveglianza ma, nonostante ciò, la donna è stata individuata e denunciata per furto con destrezza. Stesso stratagemma usato a a Deruta: a una signora di 85 anni che si trovava fuori da casa sua, è stata rubata una collanina da una 34enne, denunciata a piede libero insieme a un complice per furto con destrezza.