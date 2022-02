Ancora fumo e fiamme nel cielo sopra Terni, rogo nella zona industriale

TERNI – Non c’è pace per il cielo della Conca. A distanza di alcuni giorni dal rogo, imponente, sviluppatosi nell’area della Ferrocart, azienda di trattamento rifiuti nella zona industriale di Maratta, nel pomeriggio di lunedì – poco dopo le ore 18 – un nuovo, violento incendio si è innescato nel cortile di una ditta di trasporti ternana, la Medei Autotrasporti, nella vicina area della ex Polymer-Sabbione, incrocio con strada Santa Filomena.

Una alta e densa colonna di fumo e fiamme si è levata, offuscando il cielo sopra Terni. Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del fuoco per cercare di domare il rogo e per evitare che lo stesso si propaghi nelle strutture adiacenti. Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero interessato bancali in legno e materie plastiche. Per supportare i colleghi ternani stanno intervenendo anche altre squadre dei Vigili da Perugia con autobotti e carri schiuma. Le forze dell’ordine hanno effettuato l’evacuazione della zona contigua all’incendio, dove sono presenti altre aziende e varie abitazioni, mentre sono giunti sul posto anche i tecnici dell’Arpa. Complici anche le raffiche di vento le fiamme si stanno espandendo. L’ennesimo episodio di questo genere sta comprensibilmente generando crescenti preoccupazioni ed interrogativi nella popolazione.

Mentre l’incendio si stava sviluppando era in corso anche la seduta del consiglio comunale. Dopo le ore 19 è dunque intervenuto il sindaco di Terni, Leonardo Latini per una prima informativa: “Sto seguendo la vicenda – ha riferito il primo cittadino – insieme a tutti gli assessori che hanno competenze specifiche, al momento posso dire che stiamo valutando eventuali atti amministrativi (compresa eventualmente anche la chiusura delle scuole, ndr), una valutazione che sarà presa alla luce dei rapporti che provengono dall’area interessata all’incendio. Siamo in stretto collegamento con la Prefettura”. È in via di svolgimento, presso il palazzo del Governo, una riunione urgente.

Servizio in aggiornamento