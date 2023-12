Ancl Perugia, iniziativa di solidarietà con i ragazzi della Cooperativa Asad

PERUGIA – L’Unione Provinciale dell’ANCL (Associazione Nazionale consulenti del lavoro) di Perugia, nella rinnovata composizione del Consiglio avvenuta nei mesi scorsi, ha deciso di caratterizzare il proprio mandato istituzionale principiandolo all’insegna dell’inclusione sociale.

A tal proposito il Consiglio Provinciale ANCL, tramite il Presidente Maurizio Tessenda, ha individuato la società Cooperativa ASAD quale autorevole interlocutore per intraprendere un’azione che desse il senso tangibile di un inclusivo riguardo le persone con disabilità. Da questa intenzione è nata l’idea di realizzare dei manufatti artigianali interamente composti dai ragazzi ospiti del Centro Diurno Aldo Moro di Gubbio.

Piccoli manufatti

L’entusiasmo della collaborazione da parte di ASAD, a sottolineare l’interesse così importante di una istituzione professionale che per la prima volta ha deciso di promuovere in prima persona la centralità del tema dell’inclusione sociale, ha coadiuvato i ragazzi del CSRE Centro accoglienza Aldo Moro- Usl Umbria 1 in questa produzione di piccoli manufatti che saranno distribuiti durante la consueta cena istituzionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per lo scambio degli auguri di Natale.

Garantire coerenza

“Il nuovo Consiglio Provinciale dell’ANCL, che ho l’onore di presiedere, ha deciso di iniziare il proprio mandato con questa impronta di politica sociale proprio perché convinto che il tema dell’inclusione non possa essere considerato un argomento marginale, bensì un elemento di evidente progresso sociale specialmente in ambito di diritto del lavoro quale il nostro ordine professionale cerca di infondere sempre nuovi stimoli e garantire coerenza tra normative e realtà lavorative quotidiane.” L’acquisizione dei manufatti realizzati dai ragazzi avverrà in una giornata in cui il Consiglio stesso si recherà personalmente presso il Centro Aldo Moro di Gubbio per conoscere meglio questa realtà e congratularsi con gli artefici di tali preziosi gadget natalizi.