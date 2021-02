Anche Spoleto piange l’ambasciatore in Congo Attanasio: era stato da poco in città

SPOLETO – Anche Spoleto piange la scomparsa dell’ambasciatore italiano della Repubblica del Congo Luca Attanasio, ucciso oggi in un attentato nel Congo orientale insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci.

Visita Il 29 settembre scorso l’ambasciatore Attanasio era venuto in visita a Spoleto per incontrare le suore della Sacra Famiglia di Spoleto a seguito del rimpatrio di Suor Annalisa Alba, missionaria da anni in Congo rientrata in Italia dopo un peggioramento delle condizioni di salute a causa del Covid-19. L’ambasciatore, che le suore vollero ringraziare incontrandolo di persona, venne insieme alla moglie Zakia Seddiki, presidente onorario dell’associazione Mama Sofia.

“Era un uomo dalle doti umane straordinarie, un diplomatico giovane e molto capace – sono state le parole del Sindaco Umberto de Augustinis – Era anche un amico della nostra comunità, come testimoniato dalla sua recente visita a Spoleto. Ci uniamo al cordoglio nazionale per questo terribile attentato che ha causato la morte anche del carabiniere Iacovacci”.