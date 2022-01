Anche nel Gubbio arriva il Covid: sei positivi nel gruppo squadra

GUBBIO – Anche nel Gubbio situazione difficile. Sono sei i tesserati colpiti dal Covid-19. La società ne ha comunicati al due oltre a quelli precedentemente riscontrati

“I due giocatori regolarmente vaccinati – informa il club – sono stati posti in isolamento come da protocolli in vigore, come già avvenuto con gli altri due risultati positivi il 27 dicembre scorso. Il resto del gruppo ha ripreso gli allenamenti come da programma. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti sia a test antigenico rapido che a tampone molecolare, con la presenza e supervisione del professor Giangiacomo Corbucci”.

Oltre ai due calciatori, sono positivi due componenti dello staff tecnico-dirigenziale, alle prese con il Coronavirus dalla vigilia di Natale.