Anche Narni e Campello sul Clitunno rinviano il rientro in classe: si riparte in Dad

NARNI – Dopo Spoleto, anche il sindaco di Narni Francesco De Rebotti e quello di Campello sul Clitunno Maurizio Calisti rinviano il rientro in classe, per limitare il rischio dei contagi da Coronavirus. Ecco le oridnanze:

Campello sul Clitunno

In una nota il sindaco Calisti indica che “rilevato il notevole incremento del numero dei casi positivi e la difficoltà del tracciamento dei contatti da parte della USL Umbria 2, con l’Ordinanza Sindacale n. 2 emessa in data odierna è stato disposto che a decorrere dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio, le attività scolastiche avvengano esclusivamente con modalità a distanza”. Fino alla stessa data si ferma anche lo sport dilettantistico ed amatoriale.

Narni

A Narni De Rebotti scrive: “A decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 nel territorio comunale sono interdette in presenza le attività degli istituti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la possibilità dello svolgimento delle attività scolastiche con modalità a distanza, mantenendo regolarmente in servizio il personale Ata; sono sospesi i servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, siti nel territorio comunale; per tutti i ragazzi in età scolare, è sospeso in tutto il territorio comunale lo svolgimento di attività sportiva di gruppo in spazi chiusi, nonché l’utilizzo di spogliatoi per qualsiasi attività sportiva di gruppo”.