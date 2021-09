Anche l’Umbria tra le quattro regioni a rischio basso per il Covid

PERUGIA – L’Umbria è tra le sole quattro regioni italiane con classificazione complessiva di rischio bassa per il Covid. Emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità. A rischio basso anche Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Riguardo ai vari parametri, in Umbria, in base ai dati di Ministero e Protezione civile, è di 78,3 l’incidenza dei casi a sette giorni per 100 mila abitanti per il periodo 27 agosto 2 settembre, ha 7% di occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto in area medica e il 4,7% per le terapie intensive.